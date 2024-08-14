Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in durdurulması için çabaları artıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in meşru mücadelesine desteğini kararlılıkla sürdüreceğini, İsrail'in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun baskısını artırması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 2,5 saat süren görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve barış için atılacak adımların yanı sıra güncel gelişmelerin masaya yatırıldığı belirtildi.

"İSRAİL'İN DURDURULMASI İÇİN ÇABAMIZI ARTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına desteğini kararlılıkla sürdüreceğini ve İsrail'in durdurulması ile uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik baskısını artırması için çabalarını devam ettireceğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'de aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye, okulları, hastaneleri, sivillerin sığındığı alanları vurmaya, insanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmeye devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail’e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

ACİL ATEŞKES VE KESİNTİSİZ İNSAİ YARDIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Abbas'ın yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.