Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le siyaseti barış çizgisinde götürmeliyiz

İsrail- Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette kavgayla dövüşe yer olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyaretinin ardından gazetecilerle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin "Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi" (EastMed) girişiminden desteğini çekmesine değindi.

"BU PROJE OLACAK BİR İŞ DEĞİL"

Erodğan, ABD'nin, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte yürüttüğü projeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje esasında olacak bir iş değil. Bunun bütün analizlerini yaptılar, baktılar ki bu işin pozitif olabilecek bir yanı yok. Yani maliyet hesapları tutmuyor. Amerika bütün adımını zaten kapital üzerinde yürüten bir ülke. Bunun maliyet analizleri tutmadığı için de 'Bu olacak bir iş değil' diyerek desteğini çekti. Zaten, burada hep konuşulan nedir? Bu iş, Türkiye'siz olmaz. Çünkü eğer buradan Avrupa'ya gaz gidecekse bu ancak Türkiye üzerinden olur. Berat Bey, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde bile İsrailli muhatabı, o zaman o teklifle gelmişti. İş bir yere doğru da gidiyordu. Belki biz o zaman İsrail ile o işi bağlayabilirdik. Peki şimdi bağlama umudu yok mu? Şartlar oturup konuşulur. Çünkü bu işin menfaat analizleri çok önemli. Belli bir yere de geldik.

"İSRAİL'LE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmelerimiz oluyor. İsrail Başbakanı Bennett daha değişik düzeyde haberler gönderiyor. Bütün bunlarla beraber biliyorsunuz, geçenlerde İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettim. Onlarla görüşmelerimiz oldu.

"SİYASETİ BARIŞ ÇİZGİSİNDE GÖTÜRMELİYİZ"

Eğer biz siyaset yapacaksak siyaset, kavga dövüşle olmaz. Siyaseti barış çizgisinde götürmeye mecburuz."





"DOĞU AKDENİZ'DEKİ YAKLAŞIMIMIZ BELLİ"

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki yaklaşımının belli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Libya ile yaptığımız anlaşmamız var. Libya ile yaptığımız anlaşmayla birlikte işi biz resmi bir metne oturttuk. Bu resmi metin üzerinden de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan dört tane sondaj gemisi, iki tane sismik araştırma gemisi aldık.

"BURADAN BİR ŞEY ÇIKMAYACAKLARINI GÖRDÜLER"

Bunları biz boşuna mı aldık? Bunlar Karadeniz'de de çalışacak, Akdeniz'de de çalışacak. Bu konudaki en güçlü altyapıya biz sahip olacağız. Onun için de Amerika'nın olayı, tamamen ekonomik analizdir. Bu analizler neticesinde gördüler ki buradan bir şey çıkmaz." diye konuştu.