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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog'la görüştü

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
    • 07.07.2022 - 19:10
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 19:28
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog'la görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı.

    Bayram tebriğinde bulundu

    Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da mübarek bayram günlerinin her iki ülke, bölge ve tüm dünya için huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

    Somut adımlar vurgusu

    AA'nın aktardığına göre iki lider karşılıklı hassasiyetler temelinde ve pozitif bir gündem üzerinden ikili ilişkileri somut adımlarla ileri taşıma hususunda mutabık kaldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog la görüştü #1


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