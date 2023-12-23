İstanbul'da 350 bin konutun dönüştürülerek depreme dayanıklı hale getirilmesi için start verildi.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "350 bin konutu dönüştüreceğiz. 1.5 milyon destekle evler yapılacak. Ödemeler evler tamamlandıktan sonra başlayacak" dedi.
Projenin detaylarına ilişkin bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sözü yerel seçimlere getirdi.
"Aziz İstanbul'a şehreminliği yapmayı en büyük payesi bilecek adayımızı yakından açıklayacağız"
Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının yakında açıklanacağını duyurdu.
31 Mart yerel seçimleriyle ilgili sözlerine devam eden Erdoğan, "İstanbul'a kendini vakfedecek, başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek, İstanbul'u emanet bilip ona layıkıyla sahip çıkacak, tüm kalbiyle bu şehri sevecek hasılı, Fatih'in yadigarı aziz İstanbul'a şehreminliği yapmayı en büyük payesi bilecek adayımızı yakından açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
"Milletimizin tüm fertlerini birleştirmek için sabırla, tevazu ile 31 Mart akşamına kadar çalışacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:
"3.5 ay kaldı. Yeniden İstanbul diyor muyuz? İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un Fetret Devri'ni kapatacak. Hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız. İstanbul'a kendini vakfedecek, başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek, İstanbul'u emanet bilip ona layıkıyla sahip çıkacak, tüm kalbiyle bu şehri sevecek hasılı, Fatih'in yadigarı aziz İstanbul'a şehreminliği yapmayı en büyük payesi bilecek adayımızı yakından açıklayacağız. Hiçbir insanımızı ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan, milletimizin tüm fertlerini birleştirmek için sabırla, tevazu ile 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."
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