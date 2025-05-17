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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılış konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildiği müjdesini verdi.

"KEŞFİNİ YAPTIĞIMIZ DOĞALGAZIN EKONOMİK DEĞERİ 30 MİLYAR DOLAR"

Keşfedilen doğalgazın ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu duyuran Erdoğan, şu sözleri kullandı:

Türkiye'ye enerji alanında ciddi yatırımlar yaptık. Bir taraftan ülkemizin enerji köprüsü olma vasfını güçlendirirken, enerji kaynaklarımızı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Akkuyu Nükleer Enerji santralini ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfimiz milletimiz için bir dönüm noktası oldu.



Enerjide de bağımsızlığımızı kazanmak için yoğun bir mücadele içinde olduk. Sismik araştırma, sondaj gemilerimiz ta Somali'de. Oralarda sondaj yapıyorlar. Bu mücadelenin meyvelerini toplamaktan memnuniyet duyuyoruz.



Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. 7. nesil sondaj gemimiz Abdulhamithan ile yapılan çalışmalar tamamlandı. 2154 metrede 49 günlük sondaj 3 bin 500 metre derinlikte Göktepe-3 kuyusundan müjdeli haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Konut ihtiyacını 3,5 yıl karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar.

"HASTANEMİZ MİLLETİMİZ HAYIRLI OLSUN"

Erdoğan'ın konuşmasında önemli satır başları şunlar:

Sağlık ordumuzun her bir neferine, milletimize sağlık hizmeti sunmak için gösterdikleri gayret için teşekkür ederim. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"HASTANEMİZDE 160 HEKİM, 324 HEMŞİRE GÖREV YAPIYOR"

İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Bağcılarda 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini devreye almıştık. Bugün de bir başka muhteşem ve muazzam sağlık yatırımının açılışını gerçekleştiriyoruz.



İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin toplam 102 bin metrekare alana sahip. 705 yatak bulunuyor. 657'si nitelikli yatak sınıfında. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut. Toplam 160 hekim, 324 hemşiremiz görev yapıyor. 3'ü eğitim kliniği olmak üzere 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Toplam 570 araçlık otoparkıyla hastanemizin Bahçelievlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"HER ALANDA ÇOK BÜYÜK ARTIŞLARA İMZA ATTIK"

2002 yılında ülkemizi 4 sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet olduğunu ifade etmiştik. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Gerek sosyal güvenlik sistemi gerek altyapı konusunda sağlık sistemimiz dökülüyordu.



Doktorunu bulmanın ayrı, ilacını temin etmenin ayrı dert olduğu günleri yaşamış kardeşinizim. Bunu Türkiye'de hemen hemen her vatandaşım iyi biliyor. Sağlam girenin hasta çıktığı yapıyı değiştirmek için çok mücadele ettik. 2 milyon 840 bin kişiye evde sağlık hizmeti veren bir ülke haline geldi. Her alanda çok büyük artışlara imza attık.

"ŞİMDİ YURTDIŞINDAN SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN ÜLKEMİZE GELİYORLAR"