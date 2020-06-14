Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti Devlet Konukevi ve Camii açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti Devlet Konukevi ve Camii açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul Havalimanımız bugün üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuşuyor.

İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir.

Halen inşası süren metro hattının açılmasıyla havalimanımızın şehirle olan bağlantı süresi kısalacaktır.

Havalimanımız, yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi.

Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz.

Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum.

Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz.

Yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350'ye çıkarmayı başardık.

Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 500 ton seviyelerini buldu.

Ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıyız.

Yeşilköy'e uçaklar inecek, oradan hemen yaya mesafede hastaneye geçilecek.

Aynı şekilde Sancaktepe'de aynısı yapılacak ve bununla sağlık turizmini geliştirmiş oluyoruz.

Gelişmiş ülkelerin dahi pek çok hususta geri kaldığı bu süreçte alnımızın akıyla çıkmayı başardık.

Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim."

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