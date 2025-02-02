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Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT sapkınlığına dikkat çekerek, Türkiye'nin bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarlarından biri olacağını belirtip, "Erkek ile kadın arasındaki çizgiyi kaldırmak bizi çağdaş yapmaz, küreselcilerin oyuncağı yapar." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"ERKEK İLE KADIN ARASINDAKİ ÇİZGİYİ KALDIRMAK BİZİ ÇAĞDAŞ YAPMAZ, KÜRESELCİLERİN OYUNCAĞI YAPAR"

Küresel kültürün baronları tarafından LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmekte ve özendirmektedir. Küresel rüzgarlara kapılarak aile kurumunu yıkmakla kalmayıp erkek ile kadın arasındaki çizgiyi kaldırmak bizi çağdaş yapmaz, küreselcilerin oyuncağı yapar.



Geldiğimiz noktada durum, cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır.



Türkiye bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarlarından biri olacak.

"ÇOCUK İSTİSMARINI DA MEŞRULAŞTIRAN BU SAPKINLIĞA İTİRAZ ETMEK BİRÇOK BATI ÜLKESİNDE NEREDEYSE İMKANSIZDIR"

Günümüzde dünyada ve ülkemizde karanlık projelerin uygulanmaya çalışıldığı, en fazla örselenen kesim kadınlardır. Cinsiyetsizleştirme sinsiliği adı altında erkekleri de içine alan duruma varmıştır. Çocuk istismarını da meşrulaştıran bu sapkınlığa itiraz etmek birçok batı ülkesinde neredeyse imkansızdır. Bu cinnetten milletimizi uzak tutmamız şart. Türkiye günden güne zıvanadan çıkan bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarlarından biri olmaya devam edecek.



Bizde kadın daima ailenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmiş, daima kadına hürmet edilmiştir. Türkçemizdeki adam ve kadın kavramları da sadece cinsiyet ayrımı belirtir. Küresel rüzgarlara kapılarak erkek kadın arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmak bizi çağdaş yapmaz, emperyalistlerin küreselcilerin oyuncağı yapar.

"AİLE KURUMU İÇİN YENİ POLİTİKALARI DEVREYE ALACAĞIZ"

Evlilik sayıları düşerken boşanma sayıları artıyor. Bu tür akımlara yol veren ülkeler tehlikeyi gördükleri için tedbir almaya başladı. Evlatlarımızın doğumundan, evliliğine kadar hayatlarının her safhasında desteklerimiz ile yanlarında olacağız. Çocuklarımızın zihin ve beden sağlığı için tavizsiz mücadele yürüteceğiz. Aile kurumu için yeni politikaları devreye alacağız.

"BAKANLIĞIMIZIN ADINDAKİ AİLE İFADESİNDEN RAHATSIZ OLAN MARJİNALLER BİZİ VE GAYELERİMİZİ HEDEF ALACAKLARDIR"

Toplumun her bir ferdini küresel ahlaki tehditlere karşı korumasız, yalnız, çaresiz bırakmayacağız. Bakanlığımızın adındaki aile ifadesinden rahatsız olan marjinaller bizi ve gayretlerimizi hedef alacaklardır. Kadın haklarını dile getirenler, Gazze'deki katliamlara sessiz kalanlar aileye kadına çocuğa sahip çıktığımız için bizi eleştirecektir. Ellerindeki tüm okları bize yönelteceklerdir. Kesinlikle geri adım atmayacağız.



Yüzlerindeki maskeyi indirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kadın aile ve nüfus politikalarımızın milletin değerleri ile kopmuş sesi çok çıkan marjinal yapılar tarafından sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. En az 3 çocuk çağrımızdaki gibi burada da ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktan geri durmayacağız.

"KADINLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE ÖZEL ÖNEM VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamaları ise şöyle:

Sevgili İstanbullular, muhterem hanımefendiler, yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul Kadın Kolları'mızın 7. olağan kongremizin partimize, ülkemize ve tüm kadınlara hayırlı olmasını diliyorum.



Vefatının 1. yıl dönümünde Alev Alatlı'yı şükranla yad ediyorum. Son asırda yetişmiş en üretken kadın münevverlerimizden biriydi. Allah'tan rahmet diliyorum.



Bugünkü kongremizle birlikte vazifesinde devam eden ve yeni görev alacak olanlara başarılar, görevi devredenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik.

"AK PARTİ'NİN KADIN VE GENÇLİK TEŞKİLATLANMASI DİĞER PARTİLERE DE ÖRNEK OLMUŞTUR"