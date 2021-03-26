Cuma namazı sonrasında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili verilen kararın yasal işlemlere uygun şekilde ilerlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Kerem Aydınlar Camisi'ne gitti.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Muhalefetin, sözleşmenin iptali konusunda Meclis'e danışılması gerektiğine dair söylemlerine cevap veren Erdoğan, muhalefetin bu işleri bilmediğini söyledi.

"MECLİS'İN ALACAĞI BİR KARAR DEĞİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis'in alacağı bir karar değildi. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir lafı yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığı'nın attığı adım tamamiyle yasaldır.

Bu attığı adımla yoluna devam edecektir. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyor. Bir defa uluslararası anlaşmaların altında mıdır üstünde midir bunları konuşmak havayı bulandırmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili attığımız adım tamamen yasal VİDEO

"GİRERİZ VE GİRDİĞİMİZ GİBİ DE ÇIKARIZ"

Biz kararımızı aldık. 3 ay içinde zaten bunu konsey de söylüyor, 3 ay sonra bununla ilgili karar da açıkanacaktır ve bizler de buradan çıkmış olacağız.

Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Çıkma kararını verdik. Kendilerine durumu bildirdik. Bu iş de böylece bitmiştir." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yürüyerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.



