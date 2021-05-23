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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da incelemelerde bulundu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelerek cami, divanhane ve hastane inşaatında inceleme yaptı.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 17:33
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da incelemelerde bulundu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaatları devam eden bazı alanlarda inceleme yaptı.

    İNŞAATLARI İNCELEYEREK, BİLGİ ALDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul da incelemelerde bulundu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul da incelemelerde bulundu #3

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