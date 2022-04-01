Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın beklediği görüşmeyle ilgili konuşarak Putin ile Zelensky'nin İstanbul'da bir araya gelebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından kameraların karşısına geçti.

Açıklamalarında Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki liderin Türkiye'de barış masasına oturup oturmayacağı sorusuna yanıt verdi.

"İKİ LİDER DE OLUMLU BAKIYOR"

Dün Vladimir Zelensky ile gerçekleştirdiği görüşmeden bahseden Erdoğan, şunları söyledi:

Sayın Zelensky'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de daha önce buna bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu.



"İSTANBUL'DA ZİRVE OLABİLİR"

Temenni ederim ki bugün yapacağımız bu görüşmeyle yani tarih olarak ne zaman olabilir onu onlar belirleyecek ve buna göre de eğer İstanbul'umuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirilebilir ve bunun neticesinde de inşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek, bizler de tabii Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız.

"EV SAHİBİ OLABİLECEĞİMİZİ İLETTİK"

Her iki liderle de yapacağımız bu görüşmelerde, önce alt yapıda ön görüşmeler neticesinde varılan bir mutabakat diyeyim, bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbass noktasında bir adımın atılması için bunu en üst düzeyde sayın liderlerle görüşmenin ve bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik. "



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da liderler zirvesi gerçekleşebilir



"MAYIN TEDBİRLERİ SÜRECEK"

Karadeniz’de çıkan mayınlar ile alakalı konuşan Erdoğan, "Mayınlar noktasında, bunlar biliyorsunuz imha edildi. Özellikle Deniz Kuvvetlerimiz ciddi bir takibin, çalışmanın gayreti içinde. Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bundan sonra da Milli Savunma Bakanımız başta olmak üzere Deniz Kuvvetleri süreci takip ediyor. Şu an için sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız." dedi.