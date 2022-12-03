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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da minibüsçülerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da minibüsçülerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'ya hareketinden önce havaalanında minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi.