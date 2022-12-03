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    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da minibüsçülerle buluştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'ya hareketinden önce havaalanında minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi.
    • 03.12.2022 - 12:53
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da minibüsçülerle buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programı devam ediyor.

    Erdoğan bugün Şanlıurfa'da toplu açılış törenine katılarak şehirde çeşitli temaslarda bulunacak.

    DHA'nın haberine göre Erdoğan, Şanlıurfa'da beklenirken yola çıkmadan önce İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 10.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, buradan Atatürk Havalimanı'na geldi.

    Minibüsçülerle havaalanında buluştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanı devlet konuk evinde, minibüs odaları başkanları ve şoförler ile görüştü.

    Görüşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı.

    Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan'ın minibüsçülerin sorunlarını dinlediği öğrenildi.

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