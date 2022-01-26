Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kar yağışı sonrası yaşanan sorunları "basiretsizlik" olarak yorumladı.

İstanbul'da yaşanan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

İBB ekiplerinin meteoroloji uyarılarına rağmen tedbir almaması nedeniyle yaşanan sorunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.

NTV canlı yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaşananları 'basiretsizlik' olarak nitelendirdi.

"İSTANBUL'A YAKIŞMAYACAK GÖRÜNTÜLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları konuyla ilgili söyledi:

"Kar yağışını ben doğrusu bir bereket olarak görüyorum. Asla bir felaket olarak telakki etmiyorum. Hep yağmur yağmur diye bekledik. Şimdiyse kar yağışı gelince farklı bir yaklaşım ortaya koymaya başladık.

Karın sebep olduğu ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli tedbirleri almak elimizde. İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da yaşananlar basiretsizliktir VİDEO

BU TAM ANLAMIYLA BASİRETSİZLİKTİR

Sizler eğer tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruk oluyorsa herhalde bunun sorumlusu, sorumluları vardır. Gereken yol açma ve tuzlama çalışmalarının yapılmamasından kaynaklandı. Bunu yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla basiretsizliktir.

İSTANBUL'UMUZU KADERİNE TERK EDEMEYİZ

Kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız. Kış mevsimine girerken bütün tedbirlerinizi almalısınız. Ne yazık ki daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetim elinde İstanbul. Biz, İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz.





BAKANLARIMI İSTANBUL'A GÖNDERDİM

Çalışmaları koordine etmeleri için İçişleri ve Ulaştırma bakanlarımı İstanbul'a gönderdim.

GECE 03.00'E KADAR İŞİ TAKİP ETTİM

Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Meteoroloji ile irtibatlı olarak sorumluluğunda bulunan yollarda gereken önlemleri aldılar. Ben saat 03.00'e kadar işi takip ettim, arkadaşlarımla irtibat halinde oldum kara yollarındaki çalışmaları koordine ederek izledim."