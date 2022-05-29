Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki fetih kutlamalarında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına karşı "Biz gözümüzü burada açtık, ilk havamızı burada soluduk, Allah'ın izniyle son nefesimize kadar da buradayız" diye konuştu.

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlanıyor...

Fetih kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Proje kapsamında ilk fidan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dikildi.

Fidan dikiminin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da fetih duası yaptı.

Fetih duasının ardından kürsüye gelen Erdoğan, törene katılan vatandaşlara seslendi.

"Erdoğan ölümüne burada"

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddilarına değindi.

Erdoğan, "Akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş olmaz. İşte Erdoğan burada. Ataköy'de. Ölümüne burada. 15 Temmuz gecesi ben milletimi nereye çağırdım? Milletim geldi mi oraya? geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş olmaz VİDEO

"Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan yahu!"



Bay Kemal tankların arasından Bakırköy belediyesine gitti. Biz ise buradan mesajımızı verdik. Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan yahu! Biz vesayet güçlerinin nobranlığından kaçmamışız.

"Son nefesimize kadar buradayız"

Biz terör örgütlerinin ve onların ağababalarının saldırılarından kaçmamışız. Biz siyasetin ve ekonominin tetikçilerinin tuzaklarından kaçmamışız. Biz tankların tüveklerin namlularından kaçmamışız. Biz gözümüzü burada açtık ilk havamızı burada soluduk Allah'ın izniyle son nefesimize kadar da buradayız."





"Fatih'in İstanbul'u fethettiği gençler.."

Erdoğan'ın konıuşmasından satır başları:

"Konstantiniye muhakkak feth olacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzeli askerdir" buyuran Peygamber Efendimizin İstanbul'u fethiyle 569.yıl dönümün kutladığımız bu günde 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler, İstanbul'un İnşallah 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz. Fatih'in İstanbul'u fethettiği gençler, sevgili çocuklar sizleri muhabbetle selamlıyorum. İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi'nden tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.





Çağ açıp çağ kapatan ecdada selam olsun

Bugün İstanbul'un fethinin 569.yıldönümü ve Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. 569. yeniçerimiz burada. Fethin 600.yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. Bu sembollerin her biri geleceğe bir ışıktır. Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız yarın ülkemizin hakikatleri olarak karşımıza çıkacaktır. Fetihler çağlar üstü olur, çağlar işte böyle açılır böyle kapanır. Bir çağ kapanır bir çağ açılır. Çağ açıp çağ kapatan ecdada selam olsun. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençleri günü kutlu olsun."