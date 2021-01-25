Dikey mimarinin intihar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 1,5 milyon konutun 5 yılda dönüştürüleceğini hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarına değindi.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm hedefini açıklayan Erdoğan, 1,5 yılda 5 milyon konutun dönüştürülmesini hedeflediklerini söyledi.

"DİKEY MİMARİ İNTİHARDIR"

Çalışmaların hızlandırılması için harekete geçileceğini belirten Erdoğan, "Önemli deprem kuşaklarının üzerinde bulunan bir ülkede yaşıyoruz. Afetlerin yol açacağı zararı en aza indirebiliriz. Ülkemizin yapı stoğunun önemli bir bölümü depreme dayanıksız inşa edilmiştir. Sık sık ciddi can ve mal kaybına yol açan depremler yaşamaya devam ediyoruz. Geçen yıl Elazığ, Malatya, İzmir depremini yaşadık. Van depremini de çok iyi hatırlıyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz. Dikey mimari deprem bölgelerinde bizim için intihardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki kentsel dönüşüm hedefini açıkladı

"1,5 MİLYON KONUT 5 YILDA TAMAMLANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti: "TOKİ vasıtasıyla öncülüğünü yaptığımız depreme dayanıklı yapı inşaatında çok büyük mesafe katettik. 1 milyona yakın depreme dayanıklı, kaliteli, işlevsel konuta ve kamu binasına kavuştu. Özel sektörde her kesimden vatandaşımıza yönelerek bu sürece destek verilmiştir. Yapı stokumuzu güvenli hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. 59 ilimizde 268 riskli alanda faaliyetlerimiz sürüyor. Son 8-9 yılda 1,6 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliklerini teminat altına aldık. Halen 272 toplu konutun inşası sürüyor. Riskli yapı statüsünde konut ve iş yeri sayısı 688 bini geçti.

İSTANBUL'DAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Bu alanlardaki 677 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemlerini tamamladık. 5 milyon insanımızı ilgilendiren yalnızca kira yardımı, proje ve kamulaştırma giderleri 15,5 milyar lirayı geçti. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekare alana yayılmış bulunuyor. Hedefimiz 1,5 milyon konutu acilen önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır.



YAPIMI DEVAM EDEN KONUTLAR

İzmir depreminin ardından bu şehirde 5 bin konutun inşasına hemen başladık. Trabzon Araklı'da 118, Giresun Bulancak 570, Dereli 612 konutun yapımı sürüyor. Devlet ve vatandaş olarak elbirliği içinde ülkemizin önündeki afet tedbirlerine karşı hazırlıklarımızı hızlandıracağız. Rabbimden ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylemesini diliyorum. Bize düşen her türlü tedbiri alıp takdire rıza göstermektir.

ŞEHİRLEŞME KALİTESİNİ YÜKSELTMEYİ ÖNEMSİYORUZ

Ülkemizin şehirleşme kalitesini yükseltmeyi önemsiyoruz. Artık yeni projelerimizin tamamını yatay mimari stratejisiyle hazırlıyoruz. Elazığ ve Malatya bu yaklaşımla inşa edilmiştir. Bundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanıma özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra tüm projeleri aynı anlayışla hayata geçireceğiz. Dikey mimari deprem bölgesinde bizim için bir intihardır.

Türkiye kurduğumuz güçlü demokrasi ve hizmet altyapısı sayesinde bir süredir nice saldırıların, tuzakların, küresel düzeyde yaşanan nice krizlerin üstesinden başarıyla gelmektedir. Terör saldırıları, sınırlarımızın kuşatılma girişimi, ulaslararası alanda köşeye sıkıştırılma gayretlerini bir kenara bırakıyorum. Sadece koronavirüste karşılaştığımız fotoğraf dahi tek başına Türkiye'nin gücü ve kapasitesini göstermeye yeterlidir.

ELAZIĞ'IN YARALARINI SARAN HERKESE TEŞEKKÜR...

Deprem anından bugüne kadar Elazığ'ın yaralarını sarmak için çalışan tüm kurumlarımıza İçişleri Bakanlığımıza, AFAD'a, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'ye teşekkür ediyorum. Salgının tamamen ortadan kalkmasının ardından sizlerle çok daha yakından kucaklaşacağımız günlerde buluşmak üzere hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

