Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki kira sorununa ilk neşteri vuracağız

Fahiş kira sorununun en yoğun hissetildiği illerin başında 'İstanbul' geliyor.

İstanbul'da yer alan 39 ilçeye göre de kiralar farklılık gösteriyor.

MÜJDEYİ DUYURDU

Artarak süren konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"na katıldı.

İSTANBUL'A 15 BİN KİRALIK KONUT

Burada konut kampanyasının tanıtımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki kira sorununa ilişkin net mesajlar verdi.

Fahiş kira sorununa neşterin vurulacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa kiralık konut uygulamasının devreye alınacağını söyledi.

"DUYURUSU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 bin kiralık konutun duyurusunu önümüzdeki günlerde açıklayacağız." dedi.

PROJENİN DETAYLARI

- İstanbul’da yapılacak 100.000 konuta ek olarak 15.000 kiralık konut üretilecek.

- Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

- Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak.

"KONUTLARIN YÖNETİMİ DEVLETİN TEMİNATI ALTINDA OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'ye ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Yine bir ilki başarıyor, bu defa kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemi kuruyoruz. İstanbul'da 100 bin konutun yanında 15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık konut kapsamında işçi, memur, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz, kentsel dönüşüm kapsamında giren hak sahiplerine ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak, kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Sözleşme süreci sona erdiğinde tahliye ve bakım süreci tamamlanarak yeniden kiraya verilecek. Konutların bakım, yönetimi devletin teminatı altında olacak.