Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait Erdoğan, "Sıkılmadan utanmadan metro yaptım diyor" dedi. Kentteki mevcut hatlara işaret eden Erdoğan, "Bunları biz yaptık" ifadesini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul mitinginde yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İmamoğlu, AK Parti döneminde yapımı büyük oranda tamamlanan ve açılışa hazır hale getirilen projeleri kendi yapmış gibi duyurmaya devam ediyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde Erdoğan, İstanbul'daki metroların tamamının kendilerine ait olduğunu söyledi.

"Bunları biz yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu projelere AK Parti'nin imza attığını vurguladı. "Sıkılmadan utanmadan 'metro yaptım' diyor." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir bize. Bunları biz yaptık.



Bizden sonra gelen arkadaşlarımız da aynı vizyonla aynı heyecanla eser ve hizmet siyasetini sürdürdü.

Sadece 8 kilometre yapabildi

İBB Başkanı İmamoğlu, göreve gelmeden önce vadettiği 230 kilometre uzunluğundaki metro projelerini hayata geçiremedi.

İmamoğlu'nun, görevde olduğu süre boyunca yalnızca 8 kilometre uzunluğunda metro yapabildiği ortaya çıktı.

Kadir Topbaş'ı andı

Erdoğan, konuşmasında ayrıca İBB'nin eski Başkanı Kadir Topbaş'ı da andı: