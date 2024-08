Haber Merkezi

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Açıklamasında Gazze'den bahseden ve "İstanbul'la, Kudüs'ü kim ayırabilir?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında ise "Her kim Türkiye'nin ufkunu 782 bin kilometrekareye hapsetmeye çalışıyorsa, gafil değilse bu toprakların yabancısıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının devamı ise şu şekilde:

"KUDÜS'E SIRTIMIZI NASIL DÖNEBİLİRİZ?"

"GAFİL DEĞİLSE BU TOPRAKLARIN YABANCISIDIR"

Gazi niçin Bingazi’deydi? Bingazi’ye niye gitmişti? İşte hepsi bu vatan aşkıyla devam eden bir ruhun adımıydı. Her kim, Türkiye’nin ufkunu 782 bin kilometre kareye hapsetmeye çalışıyorsa gafil değilse bu toprakların yabancısıdır. Sevgili teğmenlerim; bizi sığ sulara hapsetmeye çalışanlara prim vermedik, vermeyeceğiz. Türkiye merkezli düşünecek ama vizyonumuzu tüm dünyayı içine alacak şekilde geniş tutacağız. Kahraman ordumuzun şerefli birer subayı olarak, devletimize sadakatle hizmet ederken sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

"KAHRAMAN ORDUMUZUN BAYRAMI"

Burada öncelikle bir hususu vurgulamak durumundayım. Büyük Zafer ile milletimizin bağımsızlık iradesi tescil ve tahkim edilmiştir. Cumhuriyetimize giden yolu açan bu önemli zafer aziz milletimizle birlikte onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun bayramıdır. Binlerce yıllık şanlı geçmişi destanlarla dolu olan vatanımıza kastetmeye kalkışan olursa yeni kahramanlık destanları yazacak iman ve cesareti olan Türk Silahlı Kuvvetleri 30 Ağustos Zafer Bayramını şeref madalyası olarak her bir mensubunun yüreğine nakşetmiştir.

"RABBİM ORDUMUZU MUZAFFER EYLESİN"

Gazi Mustafa Kemal 1 Eylül 1922 tarihinde Dumlupınar'da bulunduğu beyanda muzaffer ordumuza şöyle seslenmiştir; "Büyük Millet Meclisi Orduları meydan muharebesinde zalim ve mağrur bir ordunun asıl unsurlarını inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Büyük ve asil milletimizin fedakârlıklarına layık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibiniz olan Büyük Türk milleti istikbalinden emin olmaya hakkıdır.



Muharebe meydanlarında mahareti ve fedakarlıkları yakından görüyor ve takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdirlerini aracılık etme vazifemi hiç durmadan yerine getireceğim. Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri vereceğini dikkate alarak ilerlemesini ve herkesin aklını, yiğitliğini ve gayretini yarışırcasına göstermeye devam etmesini isterim. Ordular. İlk hedefin Akdenizdir illeri."



Her bir üyesi milletimizin öz evladı olan ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman iftihar ettik, ediyoruz. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı külliyemizde tertip edilecek özel programla Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü heyecanını birlikte yaşayacağız. Zaferler ayı olarak tarihimizde müstesna yer edinen Ağustos ayını yine muhteşem bir zafer'in coşkusuyla uğurlayacağız. Rabbim ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi muhafıza ve her daim muzaffer eylesin diyoruz.