Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulumuz muradına kavuşacak 26 kentin belediye başkan adaylarının açıklandığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için, "İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız" sözleriyle mesaj verdi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere doğru İstanbulluların beklediği gün geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım programına katıldı.

Burada 26 il adayını açıkladı.

Öncesinde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için vurgu yaptı.

"Sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"81 vilayetimizin her biri gibi bilhassa Fatih'in emaneti olan güzel İstanbulumuzu Muradına kavuşturacak, büyükşehir belediyesini yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz.

"Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz"

"İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen bir şehirdir. Önce bu şehre aşık olacaksınız. Bugünden itibaren hepimizin görevi ismi açıklanan arkadaşımız için koşturmaktır.''

Bu sözler salonda coşkuyla alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Murat Kurum'a adaylığını tebliğ etmişti.