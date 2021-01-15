Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethi tablosu önünde poz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi'ni gezdi.

Dolmabahçe Sarayı içinde bulunan Milli Saraylar Resim Müzesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle yeniden açıldı.

2014 yılında açılan ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan müze, bir süre önce restorasyon nedeniyle kapatılmıştı.

34 sergi salonundan oluşan ve içinde 553 eser bulunan 165 yıllık tarihi bina, restorasyon süreci sonunda Milli Saraylar Resim Müzesi’ne dönüştürüldü.

Müzede, 19. yüzyıl Osmanlı padişahlarının yaptırdığı, satın aldığı resimlerden oluşan bir koleksiyon, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı saraylarda bulunan resimler ve Topkapı Sarayı'ndan ödünç alınan resimler yer alıyor.

FATİH VE FETİH ÖNÜNDE POZ

Açılış töreni sonrası müzeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han ve İstanbul'un fethi tablosu arasında poz verdi.