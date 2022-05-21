Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya liderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya liderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumurbaşkanı Niinisto ile yaptığı görüşmede, PKK terör örgütüne verdikleri desteği sona erdirmelerini istedi.

Uluslararası kamuoyunda Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği girişimi gündemdeki yerini koruyor.

Bu iki ülkenin PKK'ya verdiği siyasi ve askeri destek ise Türkiye tarafından gerekçe gösterilerek üyelik başvuruları veto ediliyor.

ABD ve söz konusu ülkelerden Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanacağı açıklamaları gelirken diplomasi trafiği de sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüştü

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

"Terörü desteklemeyi bırakın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dile getirdiğini belirten Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti.

Erdoğan, İsveç’in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.





"Somut ve ciddi adımlar atın"

PKK/PYD/YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, İsveç'in, terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile Irak’taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.

Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terörist tehdit yüzünden gerçekleştirmek zorunda kaldıkları Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayisi alanında İsveç’in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"Dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmesinde ise NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.