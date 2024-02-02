Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
NATO'ya üyelik süreci ele alındı
Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç’in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması’nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç’in terörle mücadelede Türkiye’ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.
TBMM'den geçti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü oy çokluğuyla onayladı..
Böylece İsveç'e NATO vizesi çıkmış oldu.
Resmi Gazete'de yayınlandı
İsveç'in Kuzey Atlantik Anlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin protokol Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak yayınlanmıştı.
Resmi Gazete’de yer alan milletlerarası andlaşmayla ekinde yayımlanan protokole göre; protokolün yürürlüğe girmesiyle NATO Genel Sekreteri protokole taraf ülkeler adına NATO'ya katılımı için İsveç'e davette bulunacak.
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