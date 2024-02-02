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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsveç'in NATO'ya üyeliği ele alındı.