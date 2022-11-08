Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası NATO'ya üye olmak isteyen İsveç, terör örgütleriyle arasına mesafe koymaması nedeniyle Türkiye'den veto yedi.

İspanya'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sonrası Türkiye şartlarını öne sürdü ve Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü mutabakat anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan terör örgütleriyle ilişkili bazı isimlerin iadesini ve savunma sanayiindeki ambargoların kaldırılmasını istedi.

Bu talepleri geciktiren İsveç'te hükümet değişti ve yeni başbakan Ulf Kristersson oldu.

Yeni başbakan Beştepe'de

Kristersson göreve geldiği andan itibaren Türkiye'ye verdikleri taahütleri yerine getireceklerini belirtiyordu.

İsveç Başbakanı Kristersson bu kapsamda Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Kristersson, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u resmi törenle karşıladı VİDEO

Törenle karşılandı

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Kristersson, merdivende Türkiye ve İsveç bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa görüştü.

Baş başa görüştüler

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson'un ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü VİDEO