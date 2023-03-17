Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç teröristlere kucak açtı Finlandiya'nın NATO üyeliği için TBMM'de onay sürecinin başlatılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç için " İsveç teröristlere kucak açtık. Finlandiya'yı İsveç'ten ayırmak zorunda kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği için TBMM'de onay sürecinin başlatılacağını söyledi.

Ancak İsveç için aynı durum geçerli değil.

"İsveç'e farklı bir tutum göstermedik ancak teröristlere kucak açtılar"

Finlandiya ile ilgili açıklamanın ardından İsveç ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim İsveç'e karşı farklı bir tutumumuz yok ancak İsveç teröristlere kucak açtı." dedi.

İsveç'teki terör örgütü yandaşlarının yaptığı gösterilere atıfta bulunan Erdoğan, İsveç'in iadesi istenilen teröristlerle ilgili sessizliğine değindi.

"Bize teröristleri vermediler, veremediler"

Erdoğan konuyla ilgili, "Sayın Başbakan iyi bir insan ancak bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya'da bu tür şeyler yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in üyeliği hakkında şu ifadeleri kullandı;