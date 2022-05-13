Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine olumlu değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ye üyeliğine olumlu bakmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Rus tehdidine yönelik NATO'ya üye olma girişimini değerlendirdi.

"İskandinav ülkeler terör örgütlerinin misafirhanesi gibi"

İskandinav ülkelerinin terör örgütleri için misafirhane gibi olduğunun altını net şekilde çizen Erdoğan, iki ülkenin de NATO'ya üyeliğine olumlu bakmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Yunanistan'la ilgili yapılan yanlışa da değindi.

Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine olumlu değiliz

"Daha önce Yunanistan'la ilgili yanlış yapıldı"

Recep Tayyip Erdoğan, "Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. İkinci yanlışı işlemek istemiyoruz." dedi.

"Olumlu düşünce içinde değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. İkinci yanlışı işlemek istemiyoruz. İskandinav ülkeleri terör örgütleri için misafirhane gibi. Oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar."

Türkiye'nin tavrı neden önemli?

Bilindiği üzere bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için diğer NATO üyesi devletlerin onayı gerekmekte.

Eğer bir ülke bile onay vermezse, üyelik başvurusunda bulunan ülkenin katılımı sağlanmıyor.

Özellikle İsveç'in terör örgütü PKK ile bağlantıları düşünüldüğünde, NATO üyeliği Türkiye'nin elini güçlendiren bir koz olarak bulunuyor.