Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili konuştu ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini F-16 alımı üzerinden değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek Amerika'nın F-16 konusu gerekse Kanada'nın verdiği sözleri tutması noktasında beklediğimiz olumlu gelişmeler, inanıyorum ki parlamentomuzun da konuya olumlu bakışını hızlandıracaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a gitti.

Macaristan'da çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya üyelik süreci soruldu.

Biden ile yapılan görüşmede gündeme geldi

ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede İsveç'in NATO'ya üyeliğinin gündeme geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz İsveç’in NATO üyeliği ile katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne biz gönderdik. İsveç konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Joe Biden ile yaptığımız görüşmede de gündeme geldi." dedi.

"Sözler tutulursa parlamentomuzun konuya olumlu bakışı hızlanacak"

Konuyla ilgili sözlerini sürdüren Erdoğan, "Gerek Amerika’nın F-16 konusu gerekse Kanada’nın verdiği sözleri tutması noktasında beklediğimiz olumlu gelişmeler, inanıyorum ki parlamentomuzun da konuya olumlu bakışını hızlandıracaktır.” şeklinde konuştu.

"Görüşmede kendisinin 'Siz bunu Meclis’ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre’den bunu geçiririm." şeklinde bir ifadesi oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Biliyorsunuz İsveç’in NATO üyeliği ile katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne biz gönderdik. İsveç konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Joe Biden ile yaptığımız görüşmede de gündeme geldi. ABD ile aramızdaki F-16 meselesini de bu çerçevede değerlendirdik. Görüşmede kendisinin "Siz bunu Meclis’ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre’den bunu geçiririm." şeklinde bir ifadesi oldu. “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan eş zamanlı olarak bu süreci işletsin. Eş zamanlı olarak bunu işletirsek, bunu parlamentodan çok daha rahat bir şekilde bizim de geçirme imkanımız olur." dendi.

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