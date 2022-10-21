Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç’in yeni başbakanı randevu istedi

İsveç’in yeni başbakanı Ulf Kristersson’un randevu talebinde bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kristersson ile görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin birçok değerlendirmelerde bulunan Erdoğan’a, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş sonrası NATO üyeliği için kolları sıvayan İsveç’in teröristlere adeta ev sahipliği yapması da soruldu.

"Firari FETÖ'cülerin İsveç'teki lüks yaşamları gündemde. Türkiye'den NATO üyeliği için destek bekleyen İsveç'in haklarında 3'er kez müebbet istenen bu firarilere ev sahipliği yapmasını, onlara kucak açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeler ile yanıt verdi:

“Tabii ki olumlu değerlendirmiyorum. Bu arada İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'Randevu verin, gelsin' dedim.

“Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez”

Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez.

“Yeni başbakanın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır”

Şu andaki yeni başbakanın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır; 'Bizim terörü ve teröristleri barındırmamamız gerekir' diye açıklamaları var. Bu konudaki samimiyetlerini de biz tabii yapacağımız görüşmeyle test etmiş olacağız.

Onların da hayrına, tüm insanlığın da hayrına olacaktır. Bizim duruşumuz değişmez. Çünkü terörle mücadelede tavizsiziz ve taviz vermeye de asla niyetimiz yok."

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