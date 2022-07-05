Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi karşıladı

Geçtiğimiz günlerde soğuk algınlığına yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi oldukça zinde bir şekilde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde soğuk algınlığı geçirmişti.

Erdoğan hastalığın ardından bugün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Draghi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan soğuk algınlığını çabuk atlattı

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi, merdivenlerde Türkiye ve İtalya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlıklı görüntüsü dikkatlerden kaçmazken, İki lider resmi törenin ardından toplantıya geçti.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek.

İkili ilişkiler, iş birliği, bölgesel ve küresel konular görüşülecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilgili bakanların katılımıyla yapılacak zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Draghi'nin temasları sırasında, stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.