Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen saat derinleşiyor.
Binlerce kişinin öldüğü saldırılara karşı dünya sessizliğini koruyor.
Dünya susarken Türkiye mazlumların yanında
Türkiye, İsrail-Filistin çatışmasında silahların susması için yoğun diplomasi çabasını sürdürüyor.
Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gazze'deki insani kriz ele alındı
Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.
İsrail'in savaş suçu işlediğine vurgu yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek savaş suçları işleyen İsrail’in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve İtalya'dan ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için destek beklediğini vurguladı.
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