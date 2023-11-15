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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, İtalyan lidere İsrail'in savaş suçlarından bahsetti.