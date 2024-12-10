Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, muhaliflerin başarılı mücadelesi ile çökertildi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta muhalifler, uzun süredir durulan çatışmaların ardından 27 Kasım'da tarihi ilerleyişlerini başlatarak Şam'ı ele geçirdi ve Esad yönetimini düşürdü.

Tam 61 yıllık Baas rejiminin düşmesinin ardından Esad ve ailesinin Rusya'ya kaçmasıyla birlikte Şam'da kontrol tamamen sağlandı.

MELONİ İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye'de yaşanan gelişmelerin yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TÜRKİYE, SURİYE'NİN YANINDA VURGUSU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Türkiye’nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye’nin Suriye’de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye’de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye’nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye’nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.