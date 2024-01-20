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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Meloni, başbakanlığı sırasında ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.