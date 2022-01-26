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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisi'nin 'güven mektubu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin güven mektubunu kabul etti.
- AA
- 26.01.2022 - 15:53
- Güncelleme : 26.01.2022 - 16:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile bir araya geldi.
GÜVEN MEKTUBU SUNULDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul töreninde Büyükelçi Marrapodi tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu verildi.
Erdoğan, daha sonra Büyükelçi Marrapodi, ailesi ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisi'nin 'güven mektubu'nu kabul etti VİDEO