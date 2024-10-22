Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi temaslarını sürdürüyor.

Son olarak Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili arasındaki görüşmede; iki ülke ilişkileri, İsrail'in bölgedeki saldırıları ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

"İSRAİL'E KARŞI İTALYA'NIN DESTEĞİ GÜÇ VERİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin BM nezdinde başlattığı İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik girişime İtalya'nın desteğinin güç vereceğini belirtti.