Kanal İstanbul için yapılan temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osman Gazi'yi, Avrasya Tüneli'ni yaptık, önünü kesmeye çalıştınız. Sizi dinlesek bunlar yapılamayacaktı" dedi.

Mega projelerden birisi olan Kanal İstanbul için ilk temel atma töreni bugün yapıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul projesi ile amacımız İstanbul'un can ve mal güvenliğini sağlamaktır." diyerek önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı projeye itiraz eden muhalefete ise "Bu ülkede dikili ağacınız yok." dedi.

"BİZE SORULMADI DİYENLERE SESLENİYORUM.."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Bize sorulmadı diyorlar. Projenin tamamı bilime uygun yapıldı.

Bize sorulmadı diyenlere buradan sesleniyorum. Kime sorulması gerektiyse ona soruldu. Yahu bu ülkede dikili ağacınız yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtiraz edenleri dinleseydik, bu projeleri yapamazdık VİDEO





"SİZİ DİNLESEYDİK BUNLARI YAPAMAZDIK"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaparken bugün nasıl çıldırıyorsanız, öyle çıldırdınız. Marmaray'da önümüzü kesmeye çalıştınız, çıldırdınız ama yaptık.

Avrasya Tüneli'ni yaptık, onun da önünüz kesmek istediniz.

Osmangazi'yi yaptık, İstanbul-İzmir yolunu yaptık, onun da önünü kesmek istediniz. Biz sizi dinlemiş olsaydık, bunların hiçbiri yapılamayacaktı.

Birinci köprüyü yaptık, bizden önceki büyüklerimiz, onların önünü kesmek istediniz. Sizi dinlemiş olsalardı bugün ne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olacaktı ne Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olacaktı.





"BU BİR ÇEŞME AÇMA TÖRENİ DEĞİL"

Modelleme çalışmalarında 35 ayrı ülkeden 3500 kişi görev aldı Bay Kemal. Biz neyi, nerede, kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Bu, bir çeşme musluk takma töreni değil.







