İyidere-İkizdere Yolu tünelinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz" dedi.

Rize'yi Erzurum'a bağlayan tek yol standardındaki güzergahın Karadeniz Sahil Yolu İyidere mevkisinden İkizdere ilçesi çıkışına kadar uzanan kesimi bölünmüş yol olarak projelendirildi.

Bu büyük projenin açılışını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

"NE KADAR KOMÜNİST VARSA ALIP BURAYA GELİYORLAR"

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete sert çıktı.

"Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"BİZ BU TESİSLERİ, TÜNELLERİ YAPACAĞIZ"

“Bartın’da felaket oradayız, Sinop’ta felaket oradayız, Kastamonu’da felaket oradayız, Artvin’de felaket oradayız, Rize’de felaket oradayız, Antalya’da yangın oradayız, Muğla’da yangın oradayız. Durmak yok yola devam dedik. Ama birileri de biz bu adımları atarken acaba nasıl biz bunların önünü keseriz diye buralara geliyor. Bunlarda ar yok, haya yok. Ya bir dikili taşınız olsun be. Var mı bunların bir dikili taşı, yok. Şimdi biz İkizdere’de lojistik tesisleri yapıyoruz, bunlar çıkıyor, Ankara’dan geliyor, tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyorlar. Biz bu tesisleri yapacağız, bu yolları yapacağız, bu tünelleri yapıyoruz yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere yolu açılış törenine katıldı VİDEO





