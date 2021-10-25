Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzlediğimiz ekonomi politikasını anlamayanlar milli mücadeleye baksın

Türkiye'ye karşı sinsi planları engellemeye devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, uygulanan ekonomi politikalarını anlayamayanlara ise milli mücadele dönemine bakmalarını tavsiye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Büyükelçi krizinden ekonomiye birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"SALDIRILARI ENGELLEDİK, ENGELLİYORUZ"

Türkiye'ye karşı olanların terörle ve darbe ile yapamadıklarını ekonomi ile yapmak istediklerini söyleyen Erdoğan," Sinsi saldırıları çok ciddi bedeller ödeme pahasına engellerik engellemeye devam ediyoruz." dedi.

"MİLLİ MİCADELE DÖNEMİNE BAKIN"

Türkiye'nin ekonomi politikasında izlediği yolu anlayamayanlara seslenen Erdoğan, milli mücadele dönemini işaret etti.

Erdoğan, "Ülkemizin izlediği ekonomi politikasının amacını hala anlamamış olanlar dönüp milli mücadeleye, Türkiye'nin 70 yıllık çok partili siyasi hayatında yaşadıkalrınna özellikle de son 8 yılına bakmalıdır. Şayet tarih ve vicdan penceresinden bakılırsa bize yapılarnların da bizim yaptıklarımızın da gerisindeki asıl fotoğraf gayet iyi görülecektir.

"İzlediğimiz ekonomi politikasını anlamayanlar milli mücadeleye baksın" VİDEO

"HİÇBİR KARAR TESADÜFEN ALINMAZ"

Sevgili milletim Türkiye gibi misyon sahibi bir ülkede hiçbir karar tesadüfen alınmaz, hiçbir eylem bilinçsiz yapılmaz. Biz ne yaptığımızı da niçin yaptığımızı da bunun sonucunda nelerin ortaya çıkacağını da gayet iyi biliyoruz." diye konuştu.