Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ve Manisa'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.
Dün Antalya'da partisinin il kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan öğle saatlerinde İzmir'e geçecek.
İZMİR'DEN SONRA MANİSA'YA GİDECEK
Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek olan AK Parti İzmir 8'inci Olağan İl Kongresi’ne iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı'nın bir sonraki durağı ise Manisa’daki Muradiye Kapalı Spor Salonu olacak.
AK PARTİ'DE KONGRE HEYECANI SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 aylık bir aranın ardından ziyaret edeceği şehirde partisinin Manisa teşkilatıyla buluşacak.
Erdoğan, her iki kongrede de yapacağı konuşmasında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım'dan bu yana AK Parti'nin 26 ildeki kongresine bizzat katıldı.
AK Parti'deki kongre süreci 23 Şubat'ta Ankara’da yapılacak 8’inci büyük olağan kongre ile sona erecek.
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