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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ve Manisa'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ve Manisa'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il kongreleri için iki komşu şehre, İzmir ve Manisa’ya ziyaret gerçekleştirecek.