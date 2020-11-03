Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada depremden zarar gören İzmir ve İzmirliler için yapılacakları tek tek sıraladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İzmir'deki depremle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin afet anının hemen ardından, İzmir'li vatandaşların yardımına koştuğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'e 20 gün içinde tam teşekküllü bir konteynır kentin kurulacağını duyurdu.

Açıklamalarının ana gündemi olan İzmir'deki afetle ilgili konuşmaya devam eden Cumhurbaşkanı, depremden etkilenen vatandaşlarla ilgili yapılacak yardımları tek tek açıkladı.

30 BİN LİRA EŞYA YARDIMI, TAŞIMA İŞLERİ İÇİN DE MÜLK SAHİPLERİNE 15 BİN, KİRACILARA İSE 5 BİN LİRA YARDIM

Bakanlarımız ve devletin tüm kurumlarını İzmir için seferber ettik diyen Erdoğan, "Evleri hasar gören, veya evlerine girmek istemeyen depremzedeler için 2700 çadır kurulmuştur. Yıkılmış veya yıkılacak durumda bulunan binalardaki vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. Evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 15 bin lira, kiracılara 5 bin lira taşınma yardımı veriyoruz. 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'e 20 gün içinde konteynır kent kuruyoruz VİDEO

İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALANLARA 50 BİN LİRAYA KADAR HİBE DESTEĞİ

Depremden zarar gören esnafla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı, "İzmir depreminde işleri yıkılan, iş yeri yıkılan ve ya hasar gören denizin taşması sebebiyle iş yeri sular altından kalan vatandaşımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir. En çok hasar Bayraklıdayken Bornova, Aliağa ve Seferihisar ilçelerimiz takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde zarar gören konutların inşasıyla ilgili de konuştu.

Erdoğan, "Deprem konutlarının inşasına 1 ay içinde başlamayı planlıyoruz." dedi.