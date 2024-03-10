Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir’de Hamza Dağ ile daha fazlasını yapacağız İzmir'de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehre yapılacak yeni projelerden bahsetti. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ı İzmirlilere emanet eden Erdoğan, "31 Mart’tan sonra bunlara yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde daha fazlasını yapacağız" dedi.

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ensonhaber.com

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda İzmir'e yapılanlardan bahsetti.

İzmir'e 449 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını söyleyen Erdoğan, hayata geçirilen projeleri tek tek saydı.

İzmir'e yeni çevre yolları ve 5 baraj daha

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, İzmir'e yeni çevre yollarının yapılacağını aktardı.

İzmir'de çiftçilere verilecek desteklerle ilgili de konuşan Erdoğan, "94 bin dekar arazinin sulanması için 5 baraj daha inşa ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bizde boş laf yok. İzmir'e 21 yılda günümüz rakamlarıyla 449 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Bu muhalefet ne yaptı? Bunların yatırımı var mı İzmir'de? 4 yeni üniversite kurduk. 26 bin 431 lişi kapasiteli yurt binalarını açtık. İzmir Belediyesi acaba kaç yurt yaptı? 115 adet spor tesisi inşa ettik. 17 milyar lira sosyal yardım sağladık. 2060 yataklı Bayraklı Şehir Hastanemiz olmak üzere 129 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 21 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. İktidara geldiğimizde 6 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 70 adet su arıtma tesisi oldu. Ulaştırmada 618 kilometre bölünmüş yol yaptık. Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yolu dahil olmak üzere İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık.

"İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattına etaplar halinde devam ediyoruz"

2520 metre uzunluğundaki Konak Tünelini kazandırdık. İzmir Çevreyolunu da bitirdik, yeni çevre yolları da yapılıyor. Biz İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız, gerekenleri biz yapacağız. İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattına etaplar halinde devam ediyoruz. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yeniledik ve yolcu kapasitesini 5 katına çıkardık. 20 yıl önce Adnan Menderes Havalimanı neydi biz ne yaptık. Tarım ve Ormanda şehrimize 38 baraj, 44 sulama tesisi, 8 gölet ve 8 yeraltı depolama tesisi yaptık. 94 bin dekar arazinin sulanması için 5 baraj daha inşa ediyoruz. Çiftçilerimize 3 milyar 750 milyon lira ziraii gelir artışı sağladık. İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar 64 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik.

"İzmir’in önündeki engelleri Hamza Dağ kardeşimle birlikte birer birer kaldıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak İzmir'in önündeki engellerin Hamza Dağ ile kaldırılacağını aktardı.

Erdoğan daha sonra Dağ'ı ve ilçe belediye başkan adaylarını İzmirlilere emanet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 31 Mart’tan sonra bunlara yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde daha fazlasını yapacağız. İzmir’in önündeki engelleri Hamza Dağ kardeşimle birlikte birer birer kaldıracağız. Belediyemizin bizlere getireceği her projenin destekçisi olacağız. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. Durmak yok 20 gün kaldı. Siz bana müjde bende dünyaya müjdeyi ilan edeceğim” ifadelerini kullandı.