Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yanındayız

İzmir'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en kısa sürede yeni konutların yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yıkıma neden olan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İZMİRLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Erdoğan, kentteki depremzedelere sağlanan desteğin devam edeceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dün İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. 26 vefatımız var, 885 yaralımız var. 15 yoğun bakımda olan hastamız var.

İzmir'e ve depremin hissedildiği tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum. Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk.





"YENİ KONUTLAR YAPACAĞIZ"

Vatandaşlarımıza yardımcı olma faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir. Depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede yeni konutlar yapılacak VİDEO

"PROVOKASYONLARA İTİBAR ETMEYECEĞİZ"

İslam'a yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlar hakkında da konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

Batı ülkelerinin faşizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi hastalıklarının karşılaşılan ilk ciddi krizde hemen nüksettiğini görüyoruz. Ucuz iş gücü olarak gördükleri insanların ülkelerine gelişini teşvik edenler şimdi sığınmacı akınına karşın sınırlarını kapatıyor. Bir dinin peygamberine karşı sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunmaya kalkanlar, en çok da demokrasi kavramına zarar veriyor. Türkiye, bu süreçte en çok hedef konulan ülke konumundadır.

Dini fanatizm ile İslam'a ve Müslümanlara ırkçı saiklerle, Türklere ve diğer yabancılara nefret besleyenler artık bu duygularını gizleme gereği dahi duymuyor. Peygamber efendimize edilen her hakaret, tüm Müslümanları hedef almaktır. Şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tamamını hedef almaktır. Provokasyonlara asla itibar etmeyeceğiz."

"VAN BUGÜN BİR KEZ DAHA BİZİ BAĞRINA BASTI"

Bundan 9 yıl önce Van'ın Erciş ve Edremit ilçelerinde meydana gelen depremlerde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 binin üzerinde kişinin de yaralandığını hatırlatan Erdoğan, Van'ın belki de ülkede bu çapta bir yıkımın, bu derece hızla telafi edildiği ilk örneklerden biri olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Van'da deprem sonrası 25 bin 172 konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis ile 2 bin 325 ahırı inşa ederek sahiplerine teslim ettik. Ocak ayında yaşanan depremin ardından Malatya'da 5 bin 24 ve Elazığ'da 18 bin 868 konutun önemli bir kısmını bitirdik, kalanlarını da depremin yıl dönümüne kadar tamamlamış olacağız. İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza da inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.

Yüce gönlü hiçbir zaman pas tutmayan Van bugün bir kez daha bizi bağrına bastı. Biz de Van’ın her zaman yanında olduk. Van’a en iyi hizmetleri vermek için çalıştık. AK Parti 7. Olağan Kongresi’nin bu kritik dönemde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

Van’ın desteğinin hayati bir önem taşıdığını düşünüyorum. Kuruluşundan bugün teşkilatımıza görev almış tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.