Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye KKTC yanıtı: Konuşmak için izni sizden alacak değiliz

Kıbrıs'ta AB'ye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye adına yapılacak konuşmalara müdahale edilmesine karşı 'Konuşmak için izni sizden alacak değiliz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yık dönümünde Kıbrıs'a gitti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile diplomatik temaslar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşlik vurgusu üzerinde durdu.

"İZNİ SİZDEN ALACAK DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kıbrıs ilişkilerinde Avrupa'nın tutumunu eleştirerek, "Avrupa Birliği mali noktada, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti, verdi mi? Hayır. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu. Geçen gün beni arıyorlar. Söyledikleri şu, 'Duydum ki, ayın 20'sinde Kuzey Kıbrıs'ta konuşma yapacakmışsın. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.' E bunun iznini herhalde sizden alacak değiliz." dedi.

Erdoğan'dan AB'ye KKTC yanıtı: Konuşmak için izni sizden alacak değiliz VİDEO

"MÜZAKERE ANCAK İKİ DEVLET ARASINDA YÜRÜTÜLEBİLİR"

AB'den yıllardır değişmeyen tavra dikkat çeken Erdoğan, "On yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin. Yeni müzakere süreci ancak iki devlet arasında yürütülebilir." açıklamasında bulundu.

"DEĞİL 47, 147 YIL DA 247 YIL DA GEÇSE KIBRIS TÜRK HALKI, BAĞIMSIZLIĞINDAN TAVİZ VERMEYECEKTİR"

Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığına da vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nden eşit statüsü ve egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin. Hiç kusura bakmasınlar, değil 47, 147 yıl da 247 yıl da geçse Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir. Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur."