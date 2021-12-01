Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Japonya Başbakanı Fumio Kishida'yı göreve seçilmesi üzerine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Fumio Kishida, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

GÖREV TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Japonya Başbakanı seçilmesi nedeniyle Fumio Kishida'yı tebrik ederek, Türkiye-Japonya arasındaki yakın iş birliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını ifade etti.

STRATEJİK KONULAR ELE ALINDI

Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ekonomi, eğitim, afet yönetimi, enerji, güvenlik ve savunma sanayi dahil geniş bir yelpazede daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini belirtti.