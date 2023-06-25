Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jens Stoltenberg ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'daki son gelişmeler değerlendirildi.

ensonhaber.com Rusya'da yaşanan bir günlük isyanın yankıları sürüyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan krizin çözümünde uluslararası düzeyde diplomasi faaliyeti yürüttü. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon trafiği sürüyor. NATO Genel Sekreteri ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'daki gelişmeler değerlendirildi Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Rusya'daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e Rusya'daki gelişmelerin Ukrayna’da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi. İsveç'in NATO üyeliği görüşüldü Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği de ele alındı. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığı ifade edildi. F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç’in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının Türkiye’ye değil esasen NATO’ya ve NATO’nun güvenliğine zarar verdiği ifade edildi.