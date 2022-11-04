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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jens Stoltenberg'i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ederken ikili arasındaki görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.
    • 04.11.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 20:50
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jens Stoltenberg'i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile biraraya geldi.

    Erdoğan ile Stoltenberg arasındaki görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

    Masadaki konular

    Gerçekleşen görüşmede; Rusya-Ukrayna savaşı, yeniden başlayan tahıl sevkiyatı ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu vardı.

    Stoltenberg, sabah Akar ile görüştü

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, sabah saatlerinde de Çanakkale'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jens Stoltenberg i kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jens Stoltenberg i kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jens Stoltenberg i kabul etti #3


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