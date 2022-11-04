Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jens Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jens Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ederken ikili arasındaki görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile biraraya geldi.

Erdoğan ile Stoltenberg arasındaki görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Masadaki konular

Gerçekleşen görüşmede; Rusya-Ukrayna savaşı, yeniden başlayan tahıl sevkiyatı ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu vardı.

Stoltenberg, sabah Akar ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, sabah saatlerinde de Çanakkale'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmüştü.





