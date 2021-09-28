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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüşecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüşecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüşmesi bekleniyor.
    • AA
    • 28.09.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 17:48
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Jo Biden, 30-31 Ekim'deki G20 Zirvesi'nde bir araya gelecek.

    Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 30-31 Ekim'de Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

    MASADAKİ KONULAR: S-400, F-35 VE AFGANİSTAN...

    Görüşmede, sadece ikili meseleler değil S-400 ve F-35 konusundaki adımların da ele alınması bekleniyor.

    Diğer gündem maddesinin de Afganistan'daki son durumun olması düşünülüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüşecek #1

    EN SON NATO LİDERLER ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞTÜLER

    Öte yandan iki lider, son olarak 14 Haziran'da Belçika'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

    Bu görüşme, Erdoğan ve Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşme olmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüşecek #2

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