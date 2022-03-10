Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Rusya-Ukrayna savaşında 2 hafta geride kalırken, Türkiye'nin bu konudaki diplomasi trafiği devam ediyor.

ERDOĞAN, BIDEN İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, başta tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.