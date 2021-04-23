Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

NATO ZİRVESİ'NDE BİR ARAYA GELECEKLER

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin bölgesel meseleleri görüşmek üzere Haziran ayında NATO Zirvesi'nde toplantı yaparak bir araya gelecek.

YAPICI İLİŞKİ VURGUSU

Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı.