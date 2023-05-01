Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'KAAN'a imzasını attı, koltuğuna oturdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak "KAAN"ı imzasını attı, koltuğuna oturdu. Pilotlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı'nın o anları, heyecan yarattı.

ensonhaber.com

Dünyanın sayılı ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyle üretilen Milli Muharip Uçak’a "KAAN" ismi verildi.

Uçağın isim babası ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Muhteşem bir törenle piste çıkan “KAAN”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla göklerde olacak.

1 Mayıs 2023 tarihi, “KAAN”ın üzerindeki yerini aldı.

Düşmanın inine girecek...

Birkaç yıl içinde tüm testlerinin tamamlanması planlanan “KAAN”, hava kuvvetlerine teslim edilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'ndeki tanıtım töreninde “KAAN” için “Radarlara görünmeden düşmanın inine girecek.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındaki heyetle birlikte Milli Muharip Uçak'ı yakından inceledi.

Uçağın koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı, pilotlardan da bilgi aldı.