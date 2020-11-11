Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine revizyonu yok

Yeni yönetim sisteminde değişimin Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceğini hatırlatan Erdoğan, "Biz buralara bu kalemlerle, bu makalelerle gelmedik. Masa başında uydurulan haberlerdir" dedi.

Partisinin grup toplantısında kabine değişikliği olup olmayacağına yönelik iddialara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iddiaların muhataplarına sert bir şekilde tepki gösterdi.

"Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"MEDYANIN İŞİ GÜCÜ YOK"

"Bizim medyanın işi gücü yok. Ne yapalım da biz şu anda hükümeti rahatsız edelim, ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım. Tayyip Erdoğan masa başı yazılanlarla amel etmez."

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"BİZ BURALARA BU KALEMLERLE GELMEDİK"

Yeni yönetim sisteminde değişimin Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceğini hatırlatan Erdoğan, "Siz 18 yıl içinde böyle bir adım gördünüz mü? Attıramazsınız bize. Biz buralara bu kalemlerle, bu makalelerle gelmedik. Biz bu kalemşorlerle savaşa savaşa geldik. Biliyoruz ki sizler bu milletin menfaatine hayırlı bir rüya görmezsiniz. Yeni yönetim sisteminde değişim gerekiyorsa, buna milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler. Biz harekete geçmek için sadece millete bakarız, millet ne diyor ona bakarız. Milletimizden işareti aldığımızda da gereğini yerine getiririz. Bunun dışındakiler lafü güzaftır, millete de ihanettir." diye konuştu.