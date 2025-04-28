Haber Merkezi

Kabine, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı..

Toplantıda öne çıkan başlıklar ise Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ile nüfus artış hızı idi..

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekti.

"Şimdiden gerekli tedbirleri almaz, yanlış uygulamaların üzerine kararlılıkla gitmezsek yarın çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"SAĞLIKTA HİZMET ÇITAMIZI SÜREKLİ YUKARI TAŞIYORUZ"

Ülkemiz genelinde 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor.

İstanbul halkına hizmet edecek sağlık tesislerinin yollarını dahi açmaktan aciz zihniyete rağmen sağlıkta hizmet çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz.

"TÜRKİYE NÜFUS ARTIŞ HIZI BAKIMINDAN KRİTİK BİR KAVŞAĞA GELMİŞTİR"

Burada bir hususu tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir. Ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir.



1,51'e gerileyen doğurganlık hızımız burun buruna olduğumuz tehdit ve tehlikeyi açıkça ortaya koymaktadır. Hiçbir hükümet buna kayıtsız kalamaz, bu tehlikeye gözlerini kapatamaz. Şimdiden gerekli tedbirleri almaz, yanlış uygulamaların üzerine kararlılıkla gitmezsek yarın çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir.

"2 BİN 94 KOMANDO UZMAN ERBAŞIMIZIN MEZUNİYET HEYECANINA ORTAK OLDUK"

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2 bin 94 komando uzman erbaşımızın mezuniyet heyecanına ortak olduk. Rabbim kahraman komandolarımızın ayağına taş değdirmesin. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan peygamber ocağımızın her bir mensubuna bugün bir kez daha teşekkür ediyor Mehmetçiklerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

"TIPKI DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA GİBİ GAZZE'DE FİLİSTİN HALKININDIR"

İstanbul’da Filistin’i destekleyen parlamentolar grubuyla bir araya geldik. Türkiye’nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur. Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar, Filistin direnişine terörist diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze’de Filistin halkınındır. Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya inşallah devam edecektir.



Gazze, son yüzyılın en acımasız katliamlarının yanı sıra tüm insanlığın yüz akı olacak destansı bir direnişe de sahne olmaktadır. Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemizin istikrarı için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz.

"TÜRKSAT 6A SAYESİNDE TÜRKİYE KENDİ HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEBİLEN 11 ÜLKE ARASINA GİRDİ"

Bundan 31 yıl önce başlayan uzay maceramız Türksat 6A ile çok farklı bir seviyeye çıktı. Yüzde 80 yerlilik oranına sahip Türksat 6A sayesinde Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdi. Bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz.



Pakistan’la Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz.

"TRABZONSPOR U19 TAKIMIMIZA BU AKŞAM OYNAYACAKLARI FİNAL KARŞILAŞMASINDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Dışişleri Bakanlığımız ve diğer birimlerimizle süreci yakından izliyoruz. 23 Nisan’da yüzlerce çocuğu TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği vesilesiyle Külliyemizde misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadık.



UEFA gençlik liginde finale yükselen Trabzonspor U19 takımımıza bu akşam Barcelona ekibiyle oynayacakları final karşılaşmasında başarılar diliyorum.

"TÜRKİYE-İTALYA DÖRDÜNCÜ HÜKÜMETLER ARASI ZİRVE TOPLANTISI İÇİN İTALYA'YA GİDECEĞİZ"

İran’da bir limanda cumartesi günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.



Yarın Türkiye-İtalya dördüncü hükumetler arası zirve toplantısı için İtalya’ya gideceğiz. Hafta sonu da gerek yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak, gerekse Teknofest’te gençlerimizin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olacağız.

"6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM HEPİMİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan ve çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden etkiledi ve endişelendirdi. Depremin sarstığı tüm vatandaşlarımıza bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Hamdolsun herhangi bir can kaybımız veya deprem kaynaklı yaralanan hiçbir vatandaşımız olmadı. Sadece deprem sonrası panikle düşme veya yüksekten atlama sebebiyle 173’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 236 kardeşimiz hafifçe yaralandı.

"HIZLA TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI'NI DEVREYE ALDIK"

Dün de Elazığ’da 4,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Elazığlı kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor yine burada Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda vefat eden iki evladımız ve babalarına Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Depremin haberini alır almaz ilgili bakanlarımızı İstanbul’a gönderdim hızla Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye aldık.



350 noktada vatandaşlarımıza sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptık. Toplam altı hava aracı gözlem yapmak üzere havalanmıştır. Operatörlerimiz tarafından 136 ilave baz istasyonu devreye girmiştir. İlk saatlerde oluşan aşırı yoğunluk dışında iletişimde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir. Çevre illerdeki belediyelerimiz depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için hemen İstanbul’a koşmuştur. 13 ilçe belediyemizin yanı sıra Sakarya, Konya ve Kocaeli Büyükşehir belediyelerimizle İstanbul halkının yanında olduk.

"İSTANBULLULAR DEPREMİN ŞOKUNU ATLATMAYA ÇALIŞIRKEN SAYIN GENEL BAŞKAN MİTİNG YAPTI"