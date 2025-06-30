Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası konuşuyor

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kritik başlıkların değerlendirildiği kabinede, yaşanan orman yangınları ön plana çıktı.

Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son durum ve alınabilecek ek tedbirler görüşüldü.

Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"14-28 MAYIS SEÇİMLERİNDE MİLLETİMİZ SEÇİMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde geçen hafta 7. yılı geride bıraktık. Salgından savaşlara kadar son 7 yıldaki birçok imtihanı alnının akı ile verdi. Hızlı etkin karar alma mekanizmalarıyla siyasi ve toplumsal istikrarı güçlendiren tasarımı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin karşılaştığı sınamaları yönetmesini kolaylaştırıyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz seçimini bir kez daha ortaya koydu. Parti içi kavgalardan başını kaldıramayan muhalefetin tartışmaya açtığı eski sistem, eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış bir hatıradır.

"BU İÇ SAVAŞIN TEK MÜSPET YANI KİRLİ ÇAMAŞIRLARIN ORTAYA DÖKÜLMESİDİR"

Yönetim sistemimizdeki tarihi kazanımımız Türkiye'nin istikbal yolunda çok önemsiyoruz. Değerlendirmelerimizi çok kapsamlı bir şekilde yapıyoruz. Yeni sistemin altını oymayı değil de etkinliğini artırmayı güçlendirmeyi hedefleyen her türlü öneriyi kimden gelirse gelsin değerlendiririz. Türkiye'ye bu reformu kazandırmaktan onur duyuyoruz.



Hükümet olarak milletimizin sandıkta emanet ettiği iradesine tam bir adammışlıkla sahip çıkıyoruz. Bizim tek bir gündemimiz vardır milletimize hizmet siyasetimizle şükran borcumuzu ödemektir. Sadece bize oy veren 29 milyon kardeşimizin değil, siyasi tercihi farklı vatandaşların da demokrasiye olan inancını korumanın gayreti içindeyiz.



Birkaç haftadır tehdit seviyesine varan zehirli sözler, demokrasimize ve siyaset kurumuna zarar vermektedir. Ortada seviyeli bir tartışma yoktur. Bu iç savaşın tek müspet yanı kirli çamaşırların ortaya dökülmesidir. Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok.